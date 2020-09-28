В Багдаде в результате ракетного удара по аэропорту погибли три человека

В Багдаде в результате ракетного удара по местному аэропорту погибли трое мирных жителей.

Об этом сообщил телеканал WSAZ. Журналисты сослались на слова представителей службы безопасности Ирака.

В сообщении сказано, что ракета, направленная на международный аэропорт в Багдаде, упала на гражданский дом. В результате атаки погибли трое и тяжело ранены два человека.

Также уточняется, что был произведен запуск ракеты типа "Катюша".

Это нападение является последним из серии ракетных и минометных обстрелов американского присутствия в Ираке, включая посольство США в сильно укрепленной Зеленой зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сторону посольства США в центре Багдада (Ирак) 27 января 2020 года запустили пять ракет типа "Катюша". Три снаряда упали в "зеленой зоне", где расположены также другие правительственные учреждения.