В Австрии осталось около 470 украинцев, которые не смогли вернуться в Украину из-за закрытия границы и введения карантина.

В Посольстве Украины в Вене создали кризисный штаб, чтобы помочь вернуть наших граждан домой, передает "Укринформ".

"Ситуация авральная по всей Европе, закрытые границы, многие застряли в странах, которые имеют транзитный статус. Австрия как раз одна из таких стран. Сейчас у нас в списках на эвакуацию находятся почти 400 человек – граждан Украины и лиц с видом на жительство в Украине", – сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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Еще 70 украинцев застряли в Австрии на личном авто, не успев покинуть страну до закрытия границ.

"Все эти люди стоят под посольством, среди них – женщины и дети. И поэтому нами принято решение о создании кризисного штаба для помощи, в первую очередь, этим автомобилистам", – добавил дипломат.

В посольстве добавили, что стараются организовать чартерный рейс в Вену, чтобы эвакуировать украинцев.

"Мы работаем с "Австрийскими авиалиниями" просим их, чтобы они эвакуировали ту часть пассажиров, которые остались в Австрии после того, как Austrian Airlines отменили рейсы в Украину", – сообщил Щерба.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы застряли в аэропортах Германии и Австрии из-за коронавируса.

Ранее Австрия решила запретить въезд гражданам Украины, России, Нидерландов и Великобритании из-за угрозы распространения коронавируса.

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