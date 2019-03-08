В Алжире прошла крупнейшая в истории акция протеста: невероятные фото и видео

В Алжире в пятницу, 8 марта, более 1 млн человек вышли на улицы, требуя от действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики не выдвигать свою кандидатуру на пятый срок.

Как сообщает The Guardian, это стало самой крупной акцией протеста в стране за ее историю. Митинги были устроены не только в столице (Алжире), но и в других крупных городах страны (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Скрин видео

Демонстранты вышли на акцию с многочисленными плакатами, многие скандировали: "Свободу и демократию для Алжира!" В ходе приняли участие также женщины-старейшины.

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

Известно, что накануне протеста 8 марта власти Алжира даже приостановили движение поездов и метро в столице.

Отметим, протесты в Алжире начались в феврале после того, как общественность узнала, что Бутефлика планирует баллотироваться на новый срок.

The Guardian

The Guardian

Акции усилились в начале марта, так как 3 числа истекал срок подачи в Конституционный совет страны необходимых документов для участия в президентских выборах. Представитель Бутефлики несмотря на сопротивление граждан все же подал документы.

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

Изначально граждане отвергали кандидатуру действующего главы государства, но вскоре потребовали смены всей политической системы.

Абдельазиз Бутефлика избирался на пост президента Алжира уже четыре раза. Он возглавляет страну с 1999 года. В 2013 году мужчина перенес инсульт, после чего стал очень редко появляться на публике.

Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019 года.

Как писал OBOZREVATEL, недавно итальянские фермеры устроили дерзкий протест, выражая недовольство низкими закупочными ценами. Они вылили тонны молока на дороги Сардинии.

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