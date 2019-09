В Афганистане устроили кровавый теракт: десятки погибших

В Афганистане устроили новый кровавый теракт. В результате погибло 24 человека, еще 31 получил ранения.

Как сообщает Reuters, это произошло 17 сентября в Чарикаре (провинция Парван). Взрыв прогремел во время предвыборного выступления президента страны Ашраф Ганы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что на мероприятии присутствовало много женщин с детьми. На месте трагедии работают спасатели и медики, опасаясь, что количество жертв может увеличиться.

Что касается президента Афганистана, то он во время теракта не пострадал. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за массовое убийство людей.

Теракт на митинге в Чарикаре Twitter @gowharbegom

Теракт в Афганистане afganhaber.com

Место трагедии на карте Twitter dokuz8HABER

#Afganistan Seçim Mitinginde büyük #patlama: 43 ölü. #Afgan Haber muhabirine konuşan Parvan Hastanesi Başhekimi Kasım Sengin, şuana kadar 43 kişinin öldüğünü 31 kişinin yaralandığını açıkladı. https://t.co/cak7q5qkpR — AFGAN HABER (@HaberAfgan) September 17, 2019

Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Gani'nin miting yaptığı Kabil yakınlarındaki Parvan bölgesindeki patlamada en az 24 kişi öldü. pic.twitter.com/C1W2avPWEZ — dokuz8HABER (@dokuz8haber) September 17, 2019

very sadly another explosion near #mason square targeted a group of civilians. pic.twitter.com/OyTe1WI9Z2 — گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

the causalities due to #taliban suicide bomber n #charikar has reached to 24 deaths and 30 wounded people. #talibanCrimes #TalibanAttrocities pic.twitter.com/X6f55MUzdR — گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

BreakingNews! a motorcycle bomber blow himself n #charikar #parwan n front of a check point. pic.twitter.com/efDoKiBMnq — گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

Breaking New!

very sad a bomb targeted a gathering n #Kabul close to #Masod square.

Anyone targeting civilians r #AfgEnemy pic.twitter.com/qi6dDZ7x3U — گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Афганистана Кабуле 2 сентября прогремел взрыв, который унес жизни 16 человек. Еще около 100 местных жителей были ранены.

Ранее в Кабуле взрыв прогремел на свадьбе. В результате погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.

