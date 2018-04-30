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В Афганистане прогремел третий взрыв: погибли 11 студентов

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Третий за сутки теракт в Афганистане унес жизни минимум 11 студентов.

По данным Tolo news в Twitter, террорист-смертник подорвался в афганской провинции Кандагар возле конвоя иностранных войск.

"По меньшей мере 11 студентов медресе были убиты в районе Даман, провинции Кандагар, в понедельник, после того, как террорист-смертник взорвал свои взрывчатые вещества рядом с конвоем иностранных войск, подтвердили местные официальные лица", - сказано в сообщении.

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Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Рajhwok, целью взрыва был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". Шестеро военных также получили ранения.

Как сообщал "Обозреватель", 30 апреля в Кабуле прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли 25 человек, среди которых пятеро журналистов.

Террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность.

Место
АфганистанКандагар
Объекты
взрывытеракт
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