В Афганистане прогремел третий взрыв: погибли 11 студентов

Третий за сутки теракт в Афганистане унес жизни минимум 11 студентов.

По данным Tolo news в Twitter, террорист-смертник подорвался в афганской провинции Кандагар возле конвоя иностранных войск.

"По меньшей мере 11 студентов медресе были убиты в районе Даман, провинции Кандагар, в понедельник, после того, как террорист-смертник взорвал свои взрывчатые вещества рядом с конвоем иностранных войск, подтвердили местные официальные лица", - сказано в сообщении.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Рajhwok, целью взрыва был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". Шестеро военных также получили ранения.

#Kandahar - At least 11 students at a Madrasa were killed in Daman district of #Kandahar province on Monday after a suicide bomber detonated his explosives close to convoy of foreign troops, local officials confirmed. pic.twitter.com/dQ7SCz1G9u

Absolutely horrific news from #Afghanistan: Coordinated bombings in #Kabul during morning rush hour killed or wounded dozens of people. Veteran @AFP photographer, Shah Marai, was among those killed.

My thoughts are with his family, friends and colleagues.https://t.co/J4i1NA82s7