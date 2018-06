В аэропорту Франкфурта загорелся самолет, есть пострадавшие: фоторепортаж с места ЧП

В понедельник, 11 июня, аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне загорелся самолет Airbus A340, в результате чего пострадали шесть человек.

Сначала загорелся тягач самолета, после чего огонь перекинулся на лайнер, передает немецкое издание Bild.

По словам очевидцев, над аэропортом поднялся столб густого черного дыма.

Пресс-секретарь авиакомпании Lufthansa заявил, что тягач должен был отбуксировать самолет к выходу на посадку, где находились пассажиры. В момент возгорания лайнер был пустым и должен был выполнить рейс в Филадельфию (США).

В результате пожара повреждения получили кабина пилота. Шесть человек получили поражения дыхательных путей из-за едкого дыма.

Отмечается, что на момент пожара работа аэропорта не останавливалась.

В настоящее время выясняются причины возгорания тягача, а также устанавливается размер причиненных убытков.

Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE