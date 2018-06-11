В аэропорту Франкфурта загорелся самолет, есть пострадавшие: фоторепортаж с места ЧП

В понедельник, 11 июня, аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне загорелся самолет Airbus A340, в результате чего пострадали шесть человек.

Сначала загорелся тягач самолета, после чего огонь перекинулся на лайнер, передает немецкое издание Bild.

Bild

Bild

По словам очевидцев, над аэропортом поднялся столб густого черного дыма.

Twitter Paul

Twitter Paul

Пресс-секретарь авиакомпании Lufthansa заявил, что тягач должен был отбуксировать самолет к выходу на посадку, где находились пассажиры. В момент возгорания лайнер был пустым и должен был выполнить рейс в Филадельфию (США).

Twitter Paul

Twitter Paul

В результате пожара повреждения получили кабина пилота. Шесть человек получили поражения дыхательных путей из-за едкого дыма.

Twitter JACDEC‏

Twitter JACDEC‏

Отмечается, что на момент пожара работа аэропорта не останавливалась.

В настоящее время выясняются причины возгорания тягача, а также устанавливается размер причиненных убытков.

Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE — JACDEC (@JacdecNew) 11 июня 2018 г.

oops RT @AirCrashMayday: ALERT Tow truck caught fire while towing a Lufthansa Airbus A340-313 at Frankfurt Airport, Germany. pic.twitter.com/iKPzEwyneF — Paul (@Paulie68) 11 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня в польском Жешуве упал украинский легкомоторній самолет. В результате пострадали три человека, среди них - нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь.