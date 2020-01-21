В аэропорту Амстердама украинца задержали за издевательства над дочкой

В аэропорту Схипхол (Амстердам) задержали 47-летнего украинца за жестокое обращение с его 3-летней дочерью.
Об этом на странице в Facebook заявили нидерландские правоохранители. "47-летнего украинца подозревают в жестоком обращении с дочерью на борту самолета. Мужчина был задержан", – говорится в сообщении.
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Аэропорт Схипхол (Амстердам)
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Отмечается, что это произошло сразу после прибытия самолета. 3-летнюю девочку отправили в учреждение по защите детей.
Известно, что самолет прилетел из Бразилии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 января, пограничники сняли с самолета украинца, который пьяным матерился и бросался с угрозами на правоохранителей.
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