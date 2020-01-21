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21 января • обновлено в 08:29
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В аэропорту Амстердама украинца задержали за издевательства над дочкой

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В аэропорту Схипхол (Амстердам) задержали 47-летнего украинца за жестокое обращение с его 3-летней дочерью.

Об этом на странице в Facebook заявили нидерландские правоохранители. "47-летнего украинца подозревают в жестоком обращении с дочерью на борту самолета. Мужчина был задержан", – говорится в сообщении.

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Аэропорт Схипхол (Амстердам)

Аэропорт Схипхол (Амстердам)

Иллюстрация

Отмечается, что это произошло сразу после прибытия самолета. 3-летнюю девочку отправили в учреждение по защите детей.

Известно, что самолет прилетел из Бразилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 января, пограничники сняли с самолета украинца, который пьяным матерился и бросался с угрозами на правоохранителей.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Нидерланды Амстердам
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Не важно украинец или грузин, тварей нужно наказывать и очень сильно.
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1
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Хо Хол
Хо Хол
Cвининa чyбатaя решила распространять угpaинзге мир за пределы своей гoвнoстраны.
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