В адских пожарах в Австралии увидели "лик дьявола": мистическое фото

В непрекращающихся пожарах в Австралии местный житель увидел "лик дьявола".
"Огненного сатану" в пламени увидел местный фермер Крэйг Калверт, передает издание The Sun.
Австралиец, который является фермером в шестом поколении, провел больше 13 часов, борясь с огнем, который обрушился на его дом в Восточном Гипсанде, регион Виктория.
"Я не очень люблю жуткие вещи, но в огне появилось большое лицо дьявола", – поделился он, опубликовав фото пожара.
"Лик дьявола"
The Sun
"Лик дьявола" в огне
The Sun
Крэйг Калверт
The Sun
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Австралии масштабные лесные пожары вспыхнули еще осенью. В охваченных огнем австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квисленд прогнозировали "катастрофические" погодные условия.
Стихия практически полностью уничтожила город Балморал, который находится за 120 км от Сиднея.
В Австралии из-за непрекращающихся пожаров объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны.
Пожары в Австралии привели к тому, что начали сами формировать погоду, которая лишь помогает распространению огня, и замкнулись в заколдованный круг.
Из-за жестокой стихии уже погибло 25 человек и около 500 миллионов животных, а детские сады и государственные учреждения в столице страны Канберре прекратили работу.
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