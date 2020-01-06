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6 января • обновлено в 16:17
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В адских пожарах в Австралии увидели "лик дьявола": мистическое фото

3.1т
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В непрекращающихся пожарах в Австралии местный житель увидел "лик дьявола".

"Огненного сатану" в пламени увидел местный фермер Крэйг Калверт, передает издание The Sun.

Австралиец, который является фермером в шестом поколении, провел больше 13 часов, борясь с огнем, который обрушился на его дом в Восточном Гипсанде, регион Виктория.

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"Я не очень люблю жуткие вещи, но в огне появилось большое лицо дьявола", – поделился он, опубликовав фото пожара.

"Лик дьявола"

"Лик дьявола"

The Sun

"Лик дьявола" в огне

"Лик дьявола" в огне

The Sun

Крэйг Калверт

Крэйг Калверт

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Австралии масштабные лесные пожары вспыхнули еще осенью. В охваченных огнем австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квисленд прогнозировали "катастрофические" погодные условия.

  • Стихия практически полностью уничтожила город Балморал, который находится за 120 км от Сиднея.

  • В Австралии из-за непрекращающихся пожаров объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны.

  • Пожары в Австралии привели к тому, что начали сами формировать погоду, которая лишь помогает распространению огня, и замкнулись в заколдованный круг.

  • Из-за жестокой стихии уже погибло 25 человек и около 500 миллионов животных, а детские сады и государственные учреждения в столице страны Канберре прекратили работу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пожары в Австралии
Место
Австралия
Тег
пожар
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
На Петьку-мятого Бухозавра похож.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Помнится обоз ерничал по поводу пожаров в России, что то не вижу такого же веселья в этот раз...
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Он Алекс
Он Алекс
Южный Гарик, кто ёрничал? Все были в шоке от того, что правительство России например губернатор Ус завял, что тушить не целесообразно и даже вредно
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