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23 сентября • обновлено в 07:06
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"Узнает весь мир!" Скандал с Трампом и Зеленским получил новый поворот

3.3т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп может опубликовать стенограмму разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

При этом он добавил, что нужно решить, как именно обнародуют запись разговора, пишет The Hill. Трамп пообещал подумать, каким образом его разговор с Зеленским опубликуют.

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"Мы примем решение о том, как обнародовать ее (стенограмму разговора – Ред.), показать, о чем мы говорили", – отметил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что будет обсуждать обнародование деталей телефонного разговора со своим украинским коллегой.

"Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы они чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет обнародовано на весь мир", – сообщил Трамп.

При этом он подчеркнул, что знает, что его телефонные звонки прослушивают многие люди, в том числе разведчики, но он позволяет им делать это.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не сказал ничего недопустимого.

Однако американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что стенограмма разговора президентов США и Украины является конфиденциальной и не будет обнародована Белым домом.

В свою очередь глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заговорил об импичменте Трампа в связи со скандалом.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зеленскому тяжко Трамп и Байден и все хотят что бы он принял их сторону
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сироткин Андрюха, ему желательно вообще отморощиться от обоих
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Артеллерист Моня, Да милый...твоему шуту надо угадать Алкаш помнится не на ту конягу поставил)))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
И самое забавное...Мнение шута по поводу этого разговора...никому неинтересно))))))))))))))))))))))))) Кроме того..Трамп без ведома шута...хочет обнародывать их разговор Это просто унижение))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сироткин Андрюха, да пусть обнародует пох нам на это)))))во первых ещё не известно о чем там был разговор а во вторых Зеленский всегда может сказать что он врал трапу что бы он от него отстал)))))
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