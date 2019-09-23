"Узнает весь мир!" Скандал с Трампом и Зеленским получил новый поворот

Президент США Дональд Трамп может опубликовать стенограмму разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

При этом он добавил, что нужно решить, как именно обнародуют запись разговора, пишет The Hill. Трамп пообещал подумать, каким образом его разговор с Зеленским опубликуют.

"Мы примем решение о том, как обнародовать ее (стенограмму разговора – Ред.), показать, о чем мы говорили", – отметил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что будет обсуждать обнародование деталей телефонного разговора со своим украинским коллегой.

"Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы они чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет обнародовано на весь мир", – сообщил Трамп.

При этом он подчеркнул, что знает, что его телефонные звонки прослушивают многие люди, в том числе разведчики, но он позволяет им делать это.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не сказал ничего недопустимого.

Однако американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что стенограмма разговора президентов США и Украины является конфиденциальной и не будет обнародована Белым домом.

В свою очередь глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заговорил об импичменте Трампа в связи со скандалом.

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