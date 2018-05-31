"Уши вянут": москвичи ответили, что думают о покушении на Бабченко и Украине

Жители Москвы считают, что Россия не причастна к покушению на журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующий опрос провел журналист Андрей Миронов для SotnikTV, спросив москвичей, что они будут думать, когда вину РФ докажут.

"На вопрос "кто хотел убить журналиста Аркадия Бабченко" опрошенные москвичи открестились: "Это не мы, нас там не было". Некоторые заявили, что "Сам Бабченко и хотел, чтобы его убили". Особо патриотичные добавили: "И Скрипалей не мы травили, и вообще Россия всегда ни при чем. Во всем виновата Украина", – сказано в описании к опросу.

В частности, москвичи выступили с нападками на Украину. Некоторые заявили о "лапше и вранье" в стране, сопоставив покушение на Бабченко с отравлением экс-полковника ГПУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Украинские спецслужбы причастны к этому. Наши нет", – таковы были ответы россиян.

На вопрос, почему Бабченко покинул Россию, некоторые заявили, что это был его выбор. По мнению некоторых, журналист "прижился" в Украине из-за своих политических взглядов.

"Москвичи об "убийстве" Бабченко и об Украине. И о себе. Спасибо, Саша Сотник. Уши, конечно, вянут. И вот это вот 99 процентов населения РФ", – прокомментировал опрос журналист Александр Тверской.

Пользователей возмутила позиция опрошенных, ведь из основной массы лишь немногие не выступили за Россию.

"Капец! Только один адекватный из кучи", "А потом спрашивают: почему русских не любят? Все видно всем, кроме них", - возмутились в сети.

"До какой же степени надо вытравить пропагандой мозг, чтобы чел на полном серьезе начал рассуждать о явлении под названием "хохлизм", об Украине как государстве-призраке и об украинцах как насекомых, на которых великому россиянину даже не стоит обращать внимания", – написали пользователи.

как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что убийство Бабченко было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Заказчиком оказался Борис Герман - исполнительный директор завода "Шмайсер". Журналист Владимир Бойко сообщил, что он был помощником бывших народных депутатов Михаила Гончарова и Игоря Плохого. Кроме того, является родственником народного депутата Украины V, VI созывов, члена Партии регионов Дмитрия Притыки.