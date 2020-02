Количество жертв разрушительного урагана "Киара" возросло: новые фото и видео стихии в Европе

Количество жертв разрушительного урагана "Киара" ("Сабина"), который бушует во многих странах Европы, по состоянию на вторник, 11 февраля, возросло до восьми.

Смертельные случаи зарегистрированы в Польше, Швеции, Великобритании, Словении, Германии, Чехии, Италии, передает Associated Press (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кроме того, сильнейший ветер с порывами свыше 200 км/ч достался до Корсики, усилив лесной пожар, вспыхнувший на французском острове в ночь на 11 февраля.

К борьбе с огнем привлекли более 300 пожарных, два порта закрыли, а рейсы на Корсику – отменили. Электроэнергия пропала в около 2000 домов.

Волны обрушиваются на побережье Эйршира в Ардроссане, Шотландия АР

Буря продолжает бить и по другим частям Европы. Шторм движется на юго-восток.

Поваленные деревья перекрывали дороги и железнодорожные пути на юге Германии и Австрии. Немецкие синоптики прогнозируют вслед за штормом проливные дожди.

Издание haz.de сообщило, что в немецком Нинбурге ураганный ветер "вытащил" 82-летнюю женщину со своей тележкой для покупок из тротуара на проезжую часть, где ее сбила машина.

77-летний водитель не смог избежать лобового столкновения с женщиной, информирует местная полиция. Пенсионерка была доставлена в больницу с серьезными травмами, где умерла.

Последствия сильнейшего ветра в Чехии АР

Как пишет bfm.ru, в Баварии закрыты школы, по всей стране остановлено железнодорожное сообщение, отменены тысячи рейсов.

Более 50 тысяч домов в Баварии остались без электричества. В Гамбурге высота воды в Эльбе поднялась почти на 3 метра, затопив легендарный рыбный рынок.

Транспортный коллапс привел к тому, что немецкие железные дороги Deutsche Bahn развозили своих пассажиров на такси.

Члены пожарной бригады работают на крыше, которая была снесена сильным ветром в Германии АР

Фрайбург, Германия АР

Ураган привел к перебоям в работе и венгерской железной дороги, заявили в национальной железнодорожной компании "MAV", пишет Xinhua.

Указано, что проблемы появились на маршрутах в Чехию и Австрию. "О задержке было сообщено и на востоке Венгрии из-за ветра, который повалил электроопоры над железной дорогой", – пишет издание.

Великобритания АР

В свою очередь в мэрии Будапешта граждан предупредили об опасности сильного ветра и попросили по возможности оставаться дома.

"Штормовые ветры на большей части территории страны могут превысить скорость в 60-75 км/ч, а с меньшей вероятностью – и 80-90 км/ч, вдоль рек Дунай и Тиса", - указано в сообщении.

Деревья упали на дом в Монтмоллине, Швейцария АР

Кладно, Чешская Республика АР

Штормовые волны в Ньюхейвене, Англия АР

Ураган в Европе АР

Bijzondere beelden: de storm #Ciara in Schotland zorgde ervoor dat deze waterval omhoog/achteruit ging!pic.twitter.com/v6AuPipClB — Bijan (@Bijan63) February 11, 2020

I love how #sabine allows me to stay at home because my mental health couldn’t deal with school today🧟‍♀️ pic.twitter.com/CEq1ywFcKB — n i k a (@hkmnncl) February 11, 2020

Eine kurze Zeitraffer-Aufnahme der am Mond vorbeiziehenden Wolken von gestern Nacht. In Echt sah es so surreal aus, dass man wegen der außergewöhnlich schnell vorbeiziehenden Wolken den Eindruck bekam, die Sterne würden sich bewegen. #Sabine #Sturm pic.twitter.com/qZkLvvSgwq — Søren Lorensen (@SoerenLorensen) February 11, 2020

My nephew sent me this from Rohrbach in Upper Austria. It's pretty breezy there too 😲 pic.twitter.com/MrQtvZO8iY — Spencer 🇬🇧 🇪🇺 🇦🇹 (@Arithmetic66) February 10, 2020

Когда думаешь, что штурм #Sabine тебя в Берлине никак не задел - получаешь сообщение от родителей рядом из Бранденбурга о том, что они чуть не решились дома.



Вот тебе и легенький ветерок pic.twitter.com/AiJqSA17jJ — wolstry (@wolstry) February 11, 2020

Warte schon so viele Jahre mal endlich wieder einen Schneemann bauen zu können :(. Jetz' hab ich zumindest einen Hagelmann gebaut. ☃️ #Sabine #sturmwichteln #Klimawandel pic.twitter.com/pRkQXDaIQf — Mira (@Mira_culin) February 11, 2020

Die Aufräumarbeiten nach #Sabine gehen weiter: Seit Sonntag räumten mehr als 1.800 #THW-Einsatzkräfte deutschlandweit Straßen frei, sicherten Dächer ab und unterstützten die #Feuerwehr. Der aktualisierte Bericht folgt hier: https://t.co/5C7Q7eQikq pic.twitter.com/rXtiZEPpXJ — Bundesanstalt THW (@THWLeitung) February 11, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ураган Сабина 10 февраля обрушил крышу на польском горнолыжном курорте Буковина-Татшанская. В результате погибла женщина и ее дочь, еще два человека получили травмы головы.

По состоянию на 10 февраля сообщалось о минимум шести жертвах непогоды.

