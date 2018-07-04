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"Уничтожает все, что летит": Россия пригрозила миру новым оружием

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В России похвастались успешным испытанием новой ракеты для комплексов С-400, которая якобы может поразить любую цель (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, в стране-агрессоре допускают ее использование по объектам стран НАТО, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"В России завершены государственные испытания новой дальней ракеты для С-400. На 400 километров уничтожает все, что летит. На 400 километров! Вот представим: мы поставили С-400 на границе с НАТО, и вот туда, в стратегическую глубину, на 400 с лишним километров можем завалить любую цель! Это новое качество геополитики", — сказал он, повторяя традиционное голословное запугивание Кремля в адрес Запада.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог Олег Барабанов заявил, что Россия может усмирить соседние страны своим новейшим вооружением.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Объект
НАТО
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