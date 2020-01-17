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18 января • обновлено в 01:18
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Умер самый маленький человек в мире: как он выглядел

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В Непале в возрасте 27 лет скончался Хагендра Тапа Магар – самый маленький человек в мире.

Как сообщили в Книге рекордов Гиннесса, у него были серьёзные проблемы с сердцем, а также астма и пневмония.

В четверг, 16 января, мужчину госпитализировали в больницу, а спустя сутки он умер.

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Хагендра Тапа Магар

Хагендра Тапа Магар

paranormal-news.ru

Хагендра Тапа Магар

Хагендра Тапа Магар

paranormal-news.ru

Хагендра Тапа Магар

Хагендра Тапа Магар

paranormal-news.ru

Хагендра Тапа Магар

Хагендра Тапа Магар

paranormal-news.ru

Как писал OBOZREVATEL, Хагендра родился 14 октября 1992 года. В день своего 18-летия в 2010 году его рост составлял всего лишь 65 см, а вес около 5,5 кг. Младенцем он умещался на ладони своей матери, Дханы Майи. А когда стал старше, отец носил Тапу в кармане.

У Тапы есть младший брат Манеш. Ему сейчас 13 лет, и он вполне обычного роста. Родители Тапы не выяснили, почему их сын так и не вырос. Непальские врачи тоже не могут определить, чем вызвана остановка роста.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Непал
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