Украл миллиард: беглому олигарху Плахотнюку выдвинули громкие обвинения

В Молдове следствие определило, что бывший лидер Демократической партии и "теневой хозяин" страны Влад Плахотнюк является ключевым бенефициаром кражи миллиарда из банков в 2015 году.

Об этом сообщил глава следственной комиссии по выяснению обстоятельств девальвации банковской системы страны и расследования банковского мошенничества Александр Слусарь, передает Ziarul de Gardа.

Следователь заявил, что 20 сентября получил часть списка с именами лиц, включенных в отчет международной компании Kroll, которая ведет расследование.

В списке в качестве бенефициаров, кроме Плахотнюка, также фигурируют бывший премьер-министр Влад Филат и бывший мэр Орегеева Илан Шор, председатель партии "Шор".

"В документе написано, что Влад Плахотнюк и его компании являются основным бенефициаром от кражи. Потом идет группа Влада Филата. Суммы, которые они получили, также указаны. Также здесь имена Илана Шора, Илоны Шор, Марины Таубер, Регины Апостоловой, Вадима Фотеску, Габриэля Стати. Также в документе фигурируют дочерние компании Плахотнюка. Имя Ольги Бондарчук встречается очень часто, есть связи как с Плахотнюком, так и с Шором", – отметил Слусарь.

Также он сообщил, что в списке от Kroll есть и другие имена, менее известные в публичном пространстве. При этом там не указано имя мужа спикера парламента Зинаиды Гречаной.

"В документах, которые мы получили, не фигурирует супруг Зинаиды Гречаной. Мы собираемся проанализировать их все и тогда посмотрим, но мы не увидели его имени здесь", – отмечено в сообщении.

Слюсарь добавил, что до 15 октября отчет Комиссии о расследовании мошенничества в банковской системе будет готов.

Влад Плахотнюк AVA.MD

Как писал OBOZREVATEL, 15 июня из Молдовы, где начался политический кризис, массово начали улетать бизнесмены и политики. Отмечается, что это часть договоренности между конфликтующими сторонами.

В 2015 году стало известно, что из трех банков Молдовы - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

11 июня Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать совместную коалицию, которая решит приднестровский конфликт путем федерализации страны.

15 июня Влад Плахотнюк бежал в Британию через Приднестровье и Украину.

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