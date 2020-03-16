Сотни украинцев застряли на карантине в Египте: появились свежие данные

На карантине в египетском отеле Reef Oasis Beach Resort 5* находится 750 граждан Украины из-за подозрения на коронавирус.

Болезнь обнаружили у постояльцев из Италии. Об этом со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев сообщает УНН.

“Посольство Украины в Египте сообщило, что в отеле Reef Oasis Beach Resort (г. Шарм Эль Шейх) находится 750 украинских граждан, которые вместе с другими туристами помещены на 14-дневный карантин”, — рассказал он.

Сотни украинцев застряли на карантине в Египте

Отмечается, что такие меры приняты в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов, которые находились в отеле.

По словам Погорельцева, сейчас прорабатываются различные варианты эвакуации наших граждан после завершения карантина.

В Министерстве иностранных дел рассказали, что сделано в связи с карантином для украинцев в Египте.

"16 марта, консул вылетает в Шарм-эль-Шейх и находиться там на месте для постоянного оказания помощи украинцам. Посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами. В Киеве, в центральном аппарате МИД Украины создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь посольству Украины в Египте", – сообщила пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев закрыли на карантин 15 марта. Всего в Египте оказались заблокированы около 60 тысяч наших сограждан.

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