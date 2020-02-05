Украинского консула подозревают в изнасиловании 17-летней в Молдове – СМИ

В изнасиловании 17-летней девочки в Молдове якобы подозревается сотрудник консульства Украины в Бельцах.

Об этом пишет nordnews.md. Информация, как утверждается в статье, подтверждена источниками из местной прокуратуры и Инспектората полиции.

Преступление произошло в ночь с 4 на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия. Девушка подвергалась сексуальному насилию двумя лицами в возрасте 37 и 38 лет.

Сотрудника консульства Украины в Бельцах подозревают в изнасиловании Коллаж

По данным анонимного источника, один из двух мужчин был задержан правоохранительными органами. Второго еще не задержали, учитывая, что у него дипломатический иммунитет.

Предварительно, несовершеннолетняя родом из района Сынжерей и проживает в Бельцах. Мать девочки уехала на работу за границу.

Представители консульства Украины в Бельцах информацию не комментировали. Заместитель главы бельцких прокуроров Александр Челак заявил, что не знает об этом деле. Пресс-служба городской полиции не подтвердила, но и не опровергла данные.

Сайт eadaily.com пишет, что подозреваемый – Александр Сторожук. "Устанавливаются все обстоятельства, но учитывая то, что она [пострадавшая] несовершеннолетняя, мы обязаны защищать ее. Других деталей пока предоставить не можем", – пояснила пресс-секретарь бельцкой полиции Евгения Молчанова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Жашков Черкасской области мужчина заманил в гостиничный номер несовершеннолетнюю девушку и изнасиловал её.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!