Украинец из Уханя рассказал, что всем китайцам сделали неизвестные прививки

После вспышки коронавируса (COVID-19) в городе Ухань китайцев поголовно вакцинировали.

Как рассказал "КП в Украине" Иван Кудацкий, который покинул Ухань весной на первом спецрейсе, организовыванном украинским правительством, всем китайцам сделали какую-то прививку.

"Сделали прививку – получаешь "зеленый код" в телефон. Только тогда можешь куда-то выходить. И этот код сейчас и остался", – отметил он.

По словам украинца, "зеленый код" подтверждает, что ты безопасен для общества и вакцинирован. Без этого кода в смартфоне нельзя покинуть свой дом.

"Повсюду дежурила полиция, которая постоянно устраивала проверки и без прививки отправляла человека немедленно домой", – добавил Кудацкий.

Он рассказал, что Ухань давно уже вернулся к нормальному ритму жизни.

"Садики, школы, вузы, спортивные секции – все работает. В магазинах все есть, в аптеках тоже. Зарплаты такие, как и были. Цены не выросли. Единственное, что у моего знакомого один выходной забрали. Теперь он отдыхает только в воскресенье. Говорят, что так восполняют потери за простой на карантине", – подчеркнул украинец.

Свою работу восстановила и развлекательная сфера – кино, театры, кафе, спортивные соревнования.

"Общественный транспорт в Ухани работает по такому же принципу, как и в Украине. Только люди там действительно находятся в масках, а не с высунутыми носами. А по улицам как хочешь, так и ходишь. Хочешь в маске, хочешь – без. За это уже не штрафуют", – сказал Кудацкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Уханя предложили новый способ лечения COVID-19.