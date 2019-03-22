Украина решит судьбу России? Портников заявил об азиатской угрозе для Москвы

России предстоит сделать выбор цивилизационного характера: либо она наладит отношения с Украиной и станет Европой, либо все останется по-прежнему и РФ превратится в полностью азиатскую страну.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в интервью UKRLIFE.TV. По его словам, Евразией у украинского соседа быть уже не получится.

"Россия заинтересована в Украине гораздо в большей степени, чем Украина в России. Нормализация отношений с Украиной, в том или ином виде, дает России возможность стать европейским государством. Отсутствие этих нормальных отношений превращает ее в государство азиатское. Это выбор цивилизационного характера: не для нас, а для русских", – пояснил он.

Владимир Путин "Голос Америки"

По словам Портникова, Азия все увереннее наступает и становится сущностью российского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов-международников, президент России Владимир Путин вряд ли пойдет на транзит власти, аналогичный тому, который проделал бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Для этого нет ни предпосылок, ни средств.

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