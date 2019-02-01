Украина идет в ЕС: Могерини выступила с неожиданным заявлением

Высокий представитель Евросоюза Федерика Могерини отметила успехи, которых достигла Украина за последние пять лет в рамках сотрудничества с ЕС.

Свое мнение она высказала по окончании неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, передает "Радио Свобода". Однако дату вступления Украины в Союз Могерини называть отказалась.

"Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план "20 достижений "Восточного партнерства" до 2020 года" – вполне реальные и выполняемые", – заявила она.

Украина и ЕС joinfo.ua

При этом, Могерини отметила, что в результате сотрудничества блока европейских стран и Украины за последние пять лет было достигнуто "нереальных" целей: торгового соглашения, соглашения об ассоциации и визовой либерализации.

"Десять или даже пять лет назад, многое в нынешних отношениях ЕС и государств "Восточного партнерства ", в частности Украины, было трудно представить. Особенно, для украинцев, у которых пять лет назад был очень драматический период", – пояснила она.

Федерика Могерини knews.kg

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о планах подготовить страну к членству в Евросоюзе и НАТО в ближайшие пять лет.

Позднее президент заверил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС.

Глава украинского государства также заявлял, что Украина проведет в обозримом будущем два референдума, на которые будут вынесены вопросы вступления страны в НАТО и Европейский союз.

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