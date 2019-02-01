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Украина идет в ЕС: Могерини выступила с неожиданным заявлением

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Высокий представитель Евросоюза Федерика Могерини отметила успехи, которых достигла Украина за последние пять лет в рамках сотрудничества с ЕС.

Свое мнение она высказала по окончании неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, передает "Радио Свобода". Однако дату вступления Украины в Союз Могерини называть отказалась.

"Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план "20 достижений "Восточного партнерства" до 2020 года" – вполне реальные и выполняемые", – заявила она.

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Украина и ЕС

Украина и ЕС

joinfo.ua

При этом, Могерини отметила, что в результате сотрудничества блока европейских стран и Украины за последние пять лет было достигнуто "нереальных" целей: торгового соглашения, соглашения об ассоциации и визовой либерализации.

"Десять или даже пять лет назад, многое в нынешних отношениях ЕС и государств "Восточного партнерства ", в частности Украины, было трудно представить. Особенно, для украинцев, у которых пять лет назад был очень драматический период", – пояснила она.

Федерика Могерини

Федерика Могерини

knews.kg

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Тема
Евроинтеграция
Персона
Федерика Могерини
Место
Украина
Тег
ЕС
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Белый господин
Белый господин
Хоспади, Нидерланды подписали ассоциацию при условии, что Украина не станет членом ЕС. Обоз об этом писал. О чем вообще статья?
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Gabor Istvan
Gabor Istvan
дійсно важко було уявити. Що замість новітніх технологій і зростання економіки україна отримає гей-паради, гендер, супрун та інші побічні продукти "просвітленості" й "цивілізаційності".
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Свое мнение она высказала по окончании неформальной встречи министров иностранных дел ЕС"была ли встреча?"Однако дату вступления Украины в Союз Могерини называть отказалась" что же у вас постоянно много слов, а информации ноль?
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