Сотни ракет и Javelin на $39 млн: США одобрили крупную партию оружия для Украины

Госдеп США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Сделка оценивается в $39 миллионов, говорится в заявлении Управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности. Это ведомство отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

"Госдепартамент дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую $39,2 млн", – сказано в тексте.

Javelin censor.net.ua

Напомним, 2 октября СМИ сообщали, что Конгресс США согласовал поставку Государственным департаментом дополнительной партии военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп временно "заморозил" $250 млн помощи Украине по линии Пентагона на этот фискальный год, чтобы убедиться в эффективности использования этих средств с точки зрения интересов США.

При этом некоторые СМИ выдвинули предположение, что таким образом Трамп хочет "надавить" на Владимира Зеленского.

19 сентября Палата представителей Конгресса все же одобрила выделение Украине $250 млн военной помощи.

24 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал "придержать" оборонительную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским в июле 2019 года.

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