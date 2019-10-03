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3 октября • обновлено в 23:23
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Сотни ракет и Javelin на $39 млн: США одобрили крупную партию оружия для Украины

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Госдеп США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Сделка оценивается в $39 миллионов, говорится в заявлении Управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности. Это ведомство отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

"Госдепартамент дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую $39,2 млн", – сказано в тексте.

Javelin

Javelin

censor.net.ua

Напомним, 2 октября СМИ сообщали, что Конгресс США согласовал поставку Государственным департаментом дополнительной партии военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
США
Теги
Javelin оружие
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Опять сломают или продадут.
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