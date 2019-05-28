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Украина — это деньги: выяснилось, из-за чего Лукашенко бунтует против Путина

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Президент Беларуси Александр Лукашенко будет продолжать "сидеть на двух стульях" в вопросе отношений с Россией и Украиной.

Так считает заместитель председателя движения "За свободу", кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, бывший политэмигрант Алесь Михалевич, пишут "Факты". "Он не будет признавать "ДНР", "ЛНР", как не признает Абхазию и Осетию, и будет говорить о признании территориальной целостности Украины. С другой стороны, по всем вопросам, касающимся прав человека, в том числе прав человека в Крыму, например, всегда будет голосовать вместе с Россией. Поскольку Лукашенко не понимает концепции прав человека в принципе, для него давление на оппозицию, давление на независимое общество — это что-то абсолютно нормальное и понятное", – пояснил политик.

По его мнению, Лукашенко будет сохранять хорошие рабочие отношения с Украиной, поскольку они дают ему в том числе дополнительные деньги.

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"А с другой стороны, он будет пытаться максимально сохранить лояльность Беларуси в отношении российских военных и военно-промышленного комплекса, поскольку Беларусь — военный союзник России. Но без того, чтобы пустить российскую армию на свою территорию", – подчеркнул Михалевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению политика, Лукашенко приложит все усилия для того, чтобы не пустить в страну российскую армию, и таким образом не допустить размещения войск РФ возле границы с Украиной.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Беларусь — военный союзник России
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Украина – это деньги"- ржу не могу.
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