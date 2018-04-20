"Украина — часть России": сенатор Совфеда сделал имперское заявление

Сенатор Совета Федерации России Сергей Рыбаков заявил, что Украина не является независимым государством и назвал ее оторванной частью Российской Федерации (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он выразил убеждение в том, что аналогичной точки зрения придерживаются все на Западе. Наглое высказывание Рыбаков позволил себе в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"На мой взгляд, Украина она вообще существовала как нормальное независимое государство в составе СССР. Она, собственно, и образовалась-то в советское время. Никакой страны не было. Она была членом ООН, все как бы было нормально, замечательно. А сейчас, по сути дела, Украина, конечно, не является вообще субъектом мировой политики. Ну, нет такого субъекта, нет такого государства", — заявил сенатор Совфеда.

Он уточнил, что считает украинскую власть колониальной и добавил, что на Западе все люди, от обывателей до политиков и представителей элит, глубоко убеждены в том, что Украина — это лишь часть России.

"Никто всерьез не считает Украину государством. Украина для них — это оторванная часть России, бывшего СССР, для того, чтобы нанести ущерб нам. Самое трагичное, что об украинцах никто не думает там и об Украине как о государстве. Это — антироссия", — цинично отметил Рыбаков.

Подытоживая свою имперскую речь, он подчеркнул, что РФ должна продолжать свою политику, ведь рано или поздно "режим" в Украине будет свергнут и там все вернется на круги своя.

Как сообщал "Обозреватель", ранее первый зампред комитета по делам СНГ нелегитимной Госдумы России Константин Затулин заявил, что Украина как государство возникла лишь в 1991 году и сейчас очень неуспешно проходит экзамен на свое существование.