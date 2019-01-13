Ударили ножом прямо на сцене: в Польше произошло жестокое нападение на мэра Гданська

В Польше во время благотворительного концерна неизвестный напал на мэра Гданська Павла Адамовича и ударил его ножом.

Как передает портал Onet, это произошло прямо на сцене (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз).

Во время представления туда выбежал мужчина и начал кричать, что при правлении предыдущего правительства был незаконно приговорен к тюремному заключению.

Завязалась потасовка, во время которой чиновник получил ножевое ранение.

Сообщается, что мэра Гданьска в течение длительного времени реанимировали на сцене, потом перевезли в больницу медицинского университета. Состояние пострадавшего оценили как крайне тяжелое, ему понадобилась операция.

AFP

По данным СМИ, преступник задержан полицией, его личность установлена. Это 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Сообщается, что у злоумышленника было обнаружено бейдж "Пресса".

Павло Адамович onet.pl

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