МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Ударили ножом прямо на сцене: в Польше произошло жестокое нападение на мэра Гданська

1.4тЧитать материал на украинском

В Польше во время благотворительного концерна неизвестный напал на мэра Гданська Павла Адамовича и ударил его ножом.

Как передает портал Onet, это произошло прямо на сцене (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз).

Во время представления туда выбежал мужчина и начал кричать, что при правлении предыдущего правительства был незаконно приговорен к тюремному заключению.

Новости
''Умирают, как курицы'': в Москве устроили кровавую поножовщину с иностранцами

Завязалась потасовка, во время которой чиновник получил ножевое ранение.

Сообщается, что мэра Гданьска в течение длительного времени реанимировали на сцене, потом перевезли в больницу медицинского университета. Состояние пострадавшего оценили как крайне тяжелое, ему понадобилась операция.

Ударили ножом прямо на сцене: в Польше произошло жестокое нападение на мэра Гданська

AFP

По данным СМИ, преступник задержан полицией, его личность установлена. Это 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Сообщается, что у злоумышленника было обнаружено бейдж "Пресса".

Павло Адамович

Павло Адамович

onet.pl

Как писал OBOZREVATEL, ранее кортеж президента Польши чуть не убил ребенка на дороге.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
ПольшаГданьск
Теги
видеофотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
2
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги