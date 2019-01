Удар Израиля по Сирии: момент атаки показали на видео

В сети опубликовали видео, на котором показана атака военных Израиля по сирийским вооруженным силам.

В ролике запечатлена управляемая ракета, которая поразила комплекс противоракетной обороны "Панцирь-С1", сообщается в Twitter армии обороны Израиля.

"Во время нашего удара были выпущены десятки сирийских ракет "земля-воздух", несмотря на четкие предупреждения о том, что следует избегать такого огня. В ответ мы также атаковали несколько батарей ПВО сирийских вооруженных сил", – сказано в сообщении.

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n