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Удар Израиля по Сирии: момент атаки показали на видео

1.5тЧитать материал на украинском

В сети опубликовали видео, на котором показана атака военных Израиля по сирийским вооруженным силам.

В ролике запечатлена управляемая ракета, которая поразила комплекс противоракетной обороны "Панцирь-С1", сообщается в Twitter армии обороны Израиля.

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"Во время нашего удара были выпущены десятки сирийских ракет "земля-воздух", несмотря на четкие предупреждения о том, что следует избегать такого огня. В ответ мы также атаковали несколько батарей ПВО сирийских вооруженных сил", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль нанес новый ракетный удар по Сирии. Целью стали иранские подразделения "Аль-Кудс" на территории страны.

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Место
Сирия
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Молодцы, нравиться...
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
во кацапов долбют че то их хваленые пво ни хрена сделать не могут
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