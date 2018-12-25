Убийство журналиста Хашогги: Турция пошла на радикальные меры

Турция настаивает на привлечении ООН к расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Также страна начала сотрудничать с правоохранительными органами других государств, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он выразил надежду, что Саудовская Аравия, в консульстве которой и был убит журналист, будет предоставлять объективные результаты расследования, пишет "Укринформ".

"Расследование, которое идет в Турции, углубляется, также делаются совместные усилия с некоторыми другими странами, чтобы привлечь ООН. Мы надеемся, что Саудовская Аравия прозрачно поделится с нами и мировым сообществом своими результатами расследования", ― заявил Чавушоглу.

Джамаль Хашогги Ideologs

Он подчеркнул, что Хашогги был убит еще в октябре, но Саудовская Аравия до сих пор не дала ответа, где находится его тело.

Джамаль Хашогги "Радио Свобода"

Как писал OBOZREVATEL, Джамаль Хашогги — колумнист американского издания The Washington Post, выступавший с критикой саудовского правительства и наследного принца Мохаммеда.

Он пропал 2 октября в Турции после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Турция получила запись убийства с Apple Watch журналиста. Правоохранители нашли фрагменты его тела в колодце на территории консульства.

В результате власти Саудовской Аравии признали преступление. 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти сотрудничают с турецким следствием, чтобы виновные были наказаны.

Между тем в ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.