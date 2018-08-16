Убийство российских журналистов в ЦАР: в деле появился неожиданный нюанс

Одной из версий убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике является участие людей, связанных с правительственными структурами.

Об этом сообщает "МБХ-Медиа" со ссылкой на данные расследовательской группы оппозиционного политика и олигарха РФ Михаила Ходорковского.

"О возможной причастности к расправе над журналистами людей, работающих на правительство ЦАР, свидетельствуют данные одного из наших источников в республике. Источник указывает, что в группе, ожидавшей машину журналистов на трассе Банги – Декоа – Кага-Бандоро, были люди, связанные с правительственными структурами ЦАР", – сказано в сообщении.

Также несколько источников утверждают, что с ними разговаривали люди, близкие к нелегальным ЧВК. Отмечается, что российские наемники просили журналистов не "лезть в ЦАР".

"И что Джемаль, Расторгуев и Радченко, когда они все же поехали в Африку, были убиты при участии российских наемников. Пока версия о причастности правительства ЦАР и связанных с ним российских наемников не нашла стопроцентного подтверждения, данные не всех источников проверены. Эта версия является одной из изучаемых", – отметили в ведомстве.

В расследовании также указали, что версию о вине бойцов Селеки ("повстанцев-мусульман") сначала активно продвигали чиновники и проправительственные медиа республики. Сообщалось, что убийцы общались на арабском языке.

"Министерство информации ЦАР утверждало (якобы со слов водителя), что на нападавших были тюрбаны, хотя при этом независимое центральноафриканское интернет-издание CNC говорило о "cagoules" — балаклавах, которыми преступники скрывали свои лица "как коммандос". Но вскоре стало ясно, что "след Селеки" как доминирующая официальная версия не гарантирует отвода подозрений от властей в Банги и их покровителей", – говорится в материале.

По данным группы, руководство ЦАР и его российские покровители теперь рассказывают о следе, ведущем в Чад. В частности, сообщается, что некая группировка бандитов причастна к убийству.

"Чад — удобная страна для "прописки" убийц съемочной группы: большинство населения в Чаде — мусульмане (в отличие от ЦАР), а арабский язык, наряду с французским, является в этом государстве официальным. О "чадской версии", внезапно ставшей для властей ЦАР одной из основных, написал связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным сайт "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на россиянина Валерия Захарова, курирующего службу безопасности президента ЦАР. Отметим, что до недавнего времени господин Захаров избегал даже фотографироваться — а теперь не только перестал стесняться фотокамер, но и раздает комментарии дружественным сайтам", – сказано в сообщении.

Напомним, российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева нашли мертвыми 31 июля. Они снимали в ЦАР документальный проект о работе ЧВК "Вагнер".

2 августа министр по вопросам СМИ ЦАР Анж Максим Казаги рассказал, что на них напали при попытке отобрать автомобиль. Также одной из версий является их устранение наемниками "Вагнера".

9 августа стало известно, что с консультантом из ЦАР журналистов познакомил человек, которого связывают с "поваром" президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что на месте происшествия были найдены ноутбук и телефон, что может стать важной уликой для следствия.