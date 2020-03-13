У жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо в пятницу, 13 марта, подтвердили китайский коронавирус.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы канадского правительства Камерон Ахмад после получения результатов тестов.

По его словам, больная чувствует себя хорошо и придерживается рекомендаций врачей. У премьера же на наблюдается никаких симптомов.

У жены премьера Канады Трюдо обнаружен коронавирус marieclaire.ru

Согласно заявлению, жена Трюдо пока будет изолирована, а премьер-министр пробудет в изоляции 14 дней. Женщина недавно вернулась из Великобритании и спустя несколько дней почувствовала сильный жар.

Update on Sophie & the Prime Minister. pic.twitter.com/EkJL5rWGUN — Cameron Ahmad (@CameronAhmad) March 13, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, под угрозой заражения оказался также президент США Дональд Трамп – он контактировал с зараженным бразильским политиком Фабио Вайнгартеном.

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