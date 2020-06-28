МоваЯзык

Топ-темы:

Близ Тегерана произошел мощный взрыв: СМИ заявили о ЧП на секретной военной базе

Дарья Дурова
Мир
954
Взрыв в Иране

Взрыв в Иране.

Вблизи Тегерана (Иран) 26 июня произошел мощный взрыв, зарево от которого было видно в городе.

В Минобороны страны заявили, что причиной взрыва стала утечка газа из подземных хранилищ. При этом Associated Press, основываясь на данных источников и спутниковых снимках, пишет, что ЧП произошло на секретном иранском ракетном объекте в районе Ходжир (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пресс-секретарь министерства обороны Давуд Абди утверждает, что повреждение одной цистерны повлекло детонацию, после чего взорвались две соседние, сообщило государственное агентство IRNA.

Выжженная земля на месте взрыва видна со спутников.

Выжженная земля на месте взрыва видна со спутников. twitter.com/cevher0006

В результате ЧП никто не пострадал, а пожар был вскоре потушен, заверил Абди.

Место взрыва до.

Место взрыва до. АР

Место взрыва после.

Место взрыва после. АР

Журналисты в свою очередь рассказали о данных вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, согласно которым взрыв мог случиться в тоннеле, где происходит сборка ракет.

В этом районе находится военная база Парчин, где, по словам источников, около 20 лет назад проводились эксперименты с элементами ядерных вооружений. АР также отметило, что реакция военных Ирана на взрыв была необычной.

Взрыв в Иране

Взрыв в Иране twitter.com/WNorth_syrians

Взрыв в Иране

Взрыв в Иране twitter.com/WNorth_syrians

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на кирпичном заводе в Ярушуве, недалеко от Вроцлава, произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 работников.

ИранТегеранракетывзрыв
Поделиться в Facebook
  2. Мир