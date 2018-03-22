Трампа подкололи с его любимой резиденцией и ракетами Путина

Действия американского истеблишмента в отношении России носят противоречивый характер – с одной стороны, санкции, введенные Соединенными Штатами против РФ, с другой - поздравление президента России Владимира Путина с новым президентским сроком.

В звонке Трампа Путину мог быть "и кнут, и пряник", и такое противоречие может иметь логическое объяснение, - сказал "Обозревателю" американский политолог, директор международной организации "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев.

Комментируя факт поздравления Трампом Путина, он заметил, что и предыдущие президенты США также поздравляли Путина – Джордж Буш и Барак Обама. Правда, Обама "был предельно осторожен" - он не поздравлял Путина, а звонил для того, чтобы "призвать к новому этапу сотрудничества двух стран".

Новости Названа возможная дата встречи Трампа и Путина

Тем не менее, в ситуации, сложившейся в последние годы в отношениях между Россией и США Дональду Трампу настоятельно рекомендовали воздержаться от поздравлений. Но поскольку "Трамп никого не слушает", он поступил по-своему, - констатировал эксперт.

В этом контексте он предположил, какими мотивами мог руководствоваться глава Белого дома. Прежде всего, эксперт допустил, что на Дональда Трампа подействовала "мультяшная презентация Путиным нового оружия, которое достанет и до Флориды". "Кстати, во Флориде находится любимая резиденция Трампа Мар-а-Лаго", - шутя, заметил Залмаев.

Он также не исключил, что в контексте последней игры мускулами Путина Трамп не преминул напомнить ему о том, что США "выделяют 700 миллиардов долларов на обновление армии, и никому не позволят даже приблизиться к своему арсеналу".

В то же время эксперт заметил, что сам факт звонка может рассматриваться как косвенное подтверждение подозрений о том, что "у Путина есть компромат на Трампа". "Я не могу утверждать, что так и есть, но такое поведение президента наталкивает на эту мысль", - сказал Залмаев и добавил, что подобное предположение озвучил и экс-глава ЦРУ Джон Бреннан.

Как писал "Обозреватель", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили конфликт на Донбассе, при этом употребляя только слово "внутриукраинский".