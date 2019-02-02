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У пленного украинского моряка в РФ заподозрили смертельно опасную болезнь: что произошло

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Самого младшего украинского военного моряка Андрея Эйдера, который попал в плен РФ, в тюрьме могли заразить гепатитом.

Об этом адвокат военнопленных Николай Полозов заявил на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные защитницы Эйдера Александры Марковой.

"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", – заявил он.

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Андрей Эйдер

Андрей Эйдер

Отмечается, что официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели.

Маркова подчеркнула, что в случае, если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопросы, например, почему изначально о болезни нигде не указывалось, почему врачи не выявляли болезнь в течении 2 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат украинских военнопленных Николай Полозов заявил, что плененные Россией украинские моряки рискуют остаться инвалидами. Вся ответственность за это будет лежать исключительно на Кремле.

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Место
Россия
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Конечно в России заразили. Грязными орудиями пыток. Или трахнули его. В Украине то заразных болезней нету. Только эпидемия кори и фсё
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Крым Андрей
Крым Андрей
Дайте болезнь угадаю... текст специально читать не буду. Врождённый кретинизм? Родовая травма? Или как у Парубия, лёгкая форма дебильности? Хотя это не опасно. Вот блин даже не знаю.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Сдается мне укровоен знал о гепатите и сознательно попал в тюрьму, потому что в Укросвинарне его не лечили, вот и пришлось тушкой перебраться в Россию для лечения заразы.
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