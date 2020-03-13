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13 марта • обновлено в 10:16
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У Лукашенко заметили симптомы коронавируса: в Беларуси забили тревогу

6.2т
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У президента Беларуси Александра Лукашенко уже во второй раз заподозрили китайский коронавирус.

О проблемах со здоровьем лидера написали местные СМИ. Симптомы во многом напомнили именно характерные нашумевшей инфекции.

В частности, отмечается, что Лукашенко якобы почувствовал себя плохо и упал в обморок, из-за чего отменили все мероприятия с его участием. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила Tut.by, что "Большой разговор с президентом" был перенесен на неопределенный срок.

У Лукашенко заметили симптомы коронавируса

У Лукашенко заметили симптомы коронавируса

Politeka

"Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе", – заверила она.

Как пишет Telegram-канал "Незыгарь", в Минске ходят слухи, что 11 марта в пятом часу вечера Лукашенко почувствовал недомогание и потерял сознание.

У Лукашенко заметили симптомы коронавируса: в Беларуси забили тревогу

В канале "СМИ_ли" заверили, что источники в белорусских правительственных кругах отметили постоянные покашливания президента Лукашенко. Кроме того, запереживали из-за ослабленности организма президента якобы скрываемыми проблемами с сердцем.

У Лукашенко заметили симптомы коронавируса: в Беларуси забили тревогу
У Лукашенко заметили симптомы коронавируса: в Беларуси забили тревогу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко уже приписывали коронавирус из-за постоянного кашля.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Махно Володимир
Махно Володимир
надеюсь путин присоединится к нему и они вместе отправятся в Вальгаллу.
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