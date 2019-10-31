Тыква в космосе: в NASA обнаружили символ Хэллоуина на краю галактики. Фото

Американское космическое ведомство NASA продемонстрировало туманность, расположенную во внешней области галактики. Исследователям оно напомнило символ Хэллоуина, тыкву-светильник.

По информации, опубликованной на сайте NASA, за такое "поздравление", ответственна массивная звезда в 15, а то и в 20 раз тяжелее Солнца (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Она находится на внешней области нашей галактики и располагается ровно в центре туманности-тыквы. Находку сразу назвали "светильником Джека".

NASA itc.ua

Ее размеры превышают солнечные примерно в 15-20 раз. Также звезда отличается сильным свечением, именно поэтому она является самым ярким объектом на представленных снимках.

Внимание специалистов привлекли именно части, которые не имеют газов и скоплений пыли. Предполагается, что они могли быть выдавлены из отдельных областей из-за влияния массивных звезд и даже черных дыр. Благодаря этим впадинам, напомнившим ученым символ Хеллоуина и знаменитые отверстия в тыкве, они и обратили на них внимания.

NASA

Как писал OBOZREVATEL, 31 октября в мире празднуют самый "страшный" день в году – Хэллоуин. Это торжество ведьм и вампиров, колдунов и призраков, и всякой нечистой силы. Ранее оно было широко популярно в США, однако сейчас его празднуют и по всей Европе.

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