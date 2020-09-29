Турция заявила о поддержке Азербайджана в Карабахе, Россия стала на сторону Армении

Турция рассматривает действия "республики Нагорный Карабах" относительно Азербайджана, как нападение на собственную территорию. Там выразили готовность поддержать страну в войне против Армении.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время посещения посольства Азербайджана в Анкаре, передает "Анадолу". Со своей стороны в Кремле заявили об оказании помощи в конфликте Армении, а та обсуждает возможность подписания военно-политического союза с самопровозглашенной республикой.

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Позиция Турции

По словам главы турецкого МИД, единственным путем урегулирования конфликта в непризнанной Нагорном Карабахе является выведение Вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

"Турция полностью поддерживает Азербайджан. Пришло время коренным образом решить проблему армянской оккупации", – сказал Чавушоглу.

Он добавил, что его страна всегда была рядом с Азербайджаном – "и на поле боя, и за столом переговоров".

"Мы продолжим эту солидарность", – заверил чиновник.

Его мнение поддержал заместитель председателя правящей партии Турции Нуман Куртулмуш, отметив, что страна воспринимает проблемы Азербайджана как собственные.

"Нападения на Азербайджан мы расцениваем, как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану", – подчеркнул он.

Россия – на стороне Армении

Еще 27 сентября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений", – заявили в Кремле.

Так, Путин в разговоре с Пашиняном отметил, что нужно не допустить дальнейшей эскалации и прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

А позже около 20 тысяч этнических армян из России выразили готовность стать добровольцами в вооруженных столкновениях между Арменией и Азербайджаном в "республике Нагорный Карабах". Об этом, в частности, сказал лидер Союза армян РФ Ара Абрамян, хотя и добавил, что пока такой необходимости нет.

Что думают в Армении

В Армении заявили о возможности военно-политического союза с "республикой Нагорный Карабах" из-за возобновления военных действий в регионе.

Такую позицию передала представительница правящей в стране парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

"В сложившейся ситуации, параллельно развитию событий, активно обсуждаются возможные совокупные действия. В частности, вывод военно-политического союза с Арцахом", – написала она в Facebook.

Кроме этого, в Министерстве обороны Армении добавили, что действия Азербайджана не оставляют другого выхода, как перейти к "применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи".

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 29 сентября, между Арменией и Азербайджаном продолжались военные действия в непризнанной республике Нагорный Карабах. На третий день противостояния азербайджанские военные заявили, что полностью уничтожили целый полк вооруженных сил Армении.