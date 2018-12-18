''Цивилизации столкнутся в Украине!'' Пророчество Хантингтона получило невероятный виток из-за новой церкви

Творец "теории столкновения цивилизаций" Сэмюэль Хантингтон не мог предвидеть, что украинцы могут отобрать у россиян влияние в православном мире, но это произошло.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил украинский политолог Сергей Таран. По его словам, в работах Хантингтона "православный" приравнивался по значению к "русскому".

"Чего не мог предвидеть Хантингтон, так это то, что за последний десяток лет украинцы передвинули границу между цивилизациями от Збруча до украинско-российской границы, и даже несмотря на войну "отжали" у русских монополию на влияние в православном мире. Отныне "православный" вовсе не означает "российский", — более того может означать и "антироссийский". И поэтому история с Томосом войдет не только в украинские учебники", — подчеркнул он.

Сэмюэль Хантингтон Википедия

Как известно, Хантингтон в своем "Столкновении цивилизаций" проводил линию разлома между цивилизациями прямо по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.