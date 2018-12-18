МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Цивилизации столкнутся в Украине!'' Пророчество Хантингтона получило невероятный виток из-за новой церкви

4.3тЧитать материал на украинском

Творец "теории столкновения цивилизаций" Сэмюэль Хантингтон не мог предвидеть, что украинцы могут отобрать у россиян влияние в православном мире, но это произошло.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил украинский политолог Сергей Таран. По его словам, в работах Хантингтона "православный" приравнивался по значению к "русскому".

"Чего не мог предвидеть Хантингтон, так это то, что за последний десяток лет украинцы передвинули границу между цивилизациями от Збруча до украинско-российской границы, и даже несмотря на войну "отжали" у русских монополию на влияние в православном мире. Отныне "православный" вовсе не означает "российский", — более того может означать и "антироссийский". И поэтому история с Томосом войдет не только в украинские учебники", — подчеркнул он.

Новости
Рождение церкви: кому жаловался глава РПЦ Кирилл на то, что в Украине "незаконно" создают независимую церковь

Сэмюэль Хантингтон

Сэмюэль Хантингтон

Википедия

Как известно, Хантингтон в своем "Столкновении цивилизаций" проводил линию разлома между цивилизациями прямо по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Тег
единая церковь
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
4
Смешно
97
Интересно
17
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
Скачущий с кастрюлей на голове хохол считает себя венцом цивилизации
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Андрушко Олег
Андрушко Олег
Порох хоче,щоб його канонізували.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги