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''Тревожный звоночек'': озвучен прогноз по новому курсу Армении

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Победа на парламентских выборах Армении революционной партии "Мой шаг" не приведет к глобальной смене геополитического курса страны. Действующий и. о. премьера и глава партии Никол Пашинян не является антироссийским политиком и будет идти в фарватере Кремля.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт Украинского института будущего Илия Куса. По его словам, теперь Армения будет искать равновесие между интересами России, Азербайджана и некоторых стран Запада.

"Это будет делаться для того, чтобы внедрять определенные реформы, которые нужны сейчас Армении. Потому что у них очень большие проблемы с экономикой и демографией. А для того, чтобы провести эти реформы, часть которых весьма непопулярна в России, Пашинян будет пытаться балансировать между интересами его электората, его партии, и интересами россиян, которые контролируют ситуацию в Армении", – объяснил Куса.

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Он подчеркнул, что, учитывая не самые лучшие отношения Киева и Еревана, победа партии "Мой шаг" никак не отразится на Украине. Проблема заключается в том, что Украина не занимается развитием дружественных связей, в то время как Армения изначально является довольно пророссийской страной.

"Но могу сказать, что победа Пашиняна и вообще все, что случилось в Армении за последний год, – это очень серьезный звоночек для многих экс-коммунистических элит на постсоветском пространстве. Потому что впервые в бывшей республике СССР к власти пришла внесистемная политическая сила, которая не была частью советской номенклатуры", – подытожил эксперт.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Как сообщал OBOZREVATEL, на состоявшихся 9 ноября выборах в Армении победил блок "Мой шаг" и. о. премьер-министра Никола Пашиняна. Эти выборы должны закончить политический кризис в стране. Он начался в апреле 2018 года, когда в Армении было объявлено начало "бархатной революции".

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян, против которого и протестовали граждане, подал в отставку. 26 апреля в Армении десятки тысяч людей снова вышли на улицы с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

2 мая правящая партия Армении отказалась от власти. После волны протестов в мае премьер-министром избрали Никола Пашиняна.

Спустя полгода, 16 октября 2018 года Никол Пашинян ушел в отставку с поста председателя правительства. Сделал он это после того, как лидеры парламентских партий пообещали, что не станут выдвигать своих кандидатов на пост премьер-министра. По Конституции Армении, если в течение 14 дней парламент не выберет главу правительства, он должен быть распущен. Поскольку этого не случилось, так и произошло.

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Темы
Майдан в АрменииПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Илия Куса
Место
АрменияЕреван
Тег
политика
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