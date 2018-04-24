"Тренируйтесь на кошечках": сбежавшая в РФ экс-регионалка грубо высказалась об украинских верующих

Сбежавшая в Россию экс-член Партии регионов Елена Бондаренко заявила, что прежде чем создавать в Украине поместную православную церковь, власти следует "потренироваться" на католиках и добиться их отречения от Ватикана (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Циничное заявление об экспериментах над украинскими верующими она сделала, выступая в эфире пропагандистской программы "Право голоса" на телеканале ТВЦ.

"Послушайте, Украина — многорелигиозная, многоконфессиональная страна. Если уж так хочется тренироваться, пусть тренируются на кошечках. Есть католики в Украине. Пусть они объявят о том, что они не будут подчиняться Ватикану и Папе Римскому, пусть создают свою поместную католическую церковь. Замечательно, правда? Вот позитивизм такой. Пусть они возьмут пример такой и покажут, как они это будут делать", — едко высказалась Бондаренко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Бондаренко заявила, что в Украине необходимо привлекать к уголовной ответственности тех, кто поддерживает идею создания поместной православной церкви, как сепаратистов.