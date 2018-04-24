Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Тренируйтесь на кошечках": сбежавшая в РФ экс-регионалка грубо высказалась об украинских верующих

2.5тЧитать новость на украинском

Сбежавшая в Россию экс-член Партии регионов Елена Бондаренко заявила, что прежде чем создавать в Украине поместную православную церковь, власти следует "потренироваться" на католиках и добиться их отречения от Ватикана (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Циничное заявление об экспериментах над украинскими верующими она сделала, выступая в эфире пропагандистской программы "Право голоса" на телеканале ТВЦ.

"Послушайте, Украина — многорелигиозная, многоконфессиональная страна. Если уж так хочется тренироваться, пусть тренируются на кошечках. Есть католики в Украине. Пусть они объявят о том, что они не будут подчиняться Ватикану и Папе Римскому, пусть создают свою поместную католическую церковь. Замечательно, правда? Вот позитивизм такой. Пусть они возьмут пример такой и покажут, как они это будут делать", — едко высказалась Бондаренко.

Новости
"Идиот, какие соседи?" Экс-регионалка на росТВ устроила истерику из-за Украины и РФ

Как сообщал "Обозреватель", ранее Бондаренко заявила, что в Украине необходимо привлекать к уголовной ответственности тех, кто поддерживает идею создания поместной православной церкви, как сепаратистов.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Елена БондаренкоПапа Римский
Место
Россия
Объект
УПЦ КП
Поделиться в Facebook

Наши блоги