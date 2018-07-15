Трамп признает Крым? Озвучены три результата переговоров с Путиным

В любом случае результаты встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина принесут Украине свои "плюсы", ведь сторонам удастся очертить свои позиции.

Такое мнение в своей колонке на "Апострофе" выразил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, при этом очертив три возможных результата встречи в Хельсинки 16 июля.

"Минимальный вариант, самый лучший для Украины – договоренность по углеводородам, Северному потоку-2, а остальные вопросы не решены. И стороны делают совместное заявление по Украине, что они за каких-то там миротворцев на Донбассе", - отмечает аналитик.

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Средний вариант, по его словам, это - договоренность по Сирии, КНДР, Ирану и более-менее очерченный формат миротворцев, но с размытым мандатом (без конкретного политического решения).

"Это чуть хуже для нас, но далеко не худший вариант. Почему для нас вопрос миротворцев плох в таком формате? Для нас он важен как вопрос, который рассматривается отдельно. А как только наш вопрос идет в пакете, где один кризис меняется на другой, тогда мы в проигрышной ситуации", - объясняет Тышкевич.

Максимальный же вариант, продолжил эксперт, стане одним из самых худших для Украины.

"Большой договорняк, когда кризисы меняются на кризисы. То есть США получают российские уступки по КНДР, Ирану, возможно, Северному потоку-2 и Сирии, а Россия получает уступки по санкциям, по Украине. Причем самый худший вариант, когда США де-факто признают контроль над Крымом и в пакете с этим идет какой-то формат миротворцев. Для нас это просто опасно с точки зрения взрыва внутриполитической ситуации", - говорит Тышкевич.

Также, продолжил аналитик, украинская власть вынуждена будет заявить, что она в том или ином формате поддерживает эти договоренности.

"А как отреагируют крымские татары на заявления власти, что мы признаем, что в ближайшее энное количество лет Крым будет под контролем России, а мы не будем делать резких движений? А еще позиция крымских переселенцев, части патриотических правых сил. Тем более, что перед выборами тут Оппоблок и кто угодно будет критиковать власть. А дальше это просто накручивается до предела. Поэтому для нас такой вариант самый неприятный. Для Украины плюс от встречи Трампа и Путина будет в том, если они обозначат свои позиции, не достигнув больших договоренностей, а каждый кризис будет прорабатываться рабочими группами. То есть это самый идеальный для нас вариант, когда каждое из направлений прорабатывается отдельно", - резюмировал Тышкевич.

Напомним, ранее итоги встречи Путина и Трампа спрогнозировал Виталий Портников.