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9 февраля • обновлено в 18:09
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Трамп оправдался за увольнение эксперта по Украине в Белом доме

1.6т
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Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил эксперта по вопросам Украины Совета национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана из-за его "недисциплинированости".

Об этом американский лидер написал в своем Twitter. Таким образом он решил опровергнуть якобы неправдивые статьи местных СМИ о причинах увольнения эксперта.

По его словам, он не знал и не встречался лично с Виндманом, который был одним из ключевых свидетелей по делу о его импичменте.

Трамп объяснил увольнение эксперта по Украине в Белом доме

Трамп объяснил увольнение эксперта по Украине в Белом доме

"В фейковых новостях CNN и MSDNC продолжают говорить про подполковника Виндмана так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал и не встречался с ним. Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков..." – написал Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что эксперт также получил плохую рекомендацию от своего непосредственного руководителя. По словам второго, у Виндмана "были проблемы с подчинением, а также утечкой информации".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп уволил эксперта по Украине в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана, который ранее выступал с показаниями против американского лидера в деле о его импичменте.

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Автор
Марта Рок
Тема
увольнение
Персона
Дональд Трамп
Место
Украина
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Украина потребовала от США вернуть $30 млн за задерживающиеся поставки оружия по шести сделкам, сообщает BuzzFeed. В США же заявили, что «украинцам было бы разумно поискать других партнеров, у которых можно было бы купить оружие и боеприпасы». Два украинских чиновника полагают, что задержки могут быть связаны с попыткой Китая купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию «Мотор Сич». Украина заявила, что США задерживают ей поставки оружия и боеприпасов на общую сумму в $30 млн по шести сделкам, и потребовала вернуть деньги. Просрочка уже превысила год, сообщает американский информационный портал BuzzFeed со ссылкой на четырех чиновников.
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