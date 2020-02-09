Трамп оправдался за увольнение эксперта по Украине в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил эксперта по вопросам Украины Совета национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана из-за его "недисциплинированости".

Об этом американский лидер написал в своем Twitter. Таким образом он решил опровергнуть якобы неправдивые статьи местных СМИ о причинах увольнения эксперта.

По его словам, он не знал и не встречался лично с Виндманом, который был одним из ключевых свидетелей по делу о его импичменте.

Трамп объяснил увольнение эксперта по Украине в Белом доме

"В фейковых новостях CNN и MSDNC продолжают говорить про подполковника Виндмана так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал и не встречался с ним. Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков..." – написал Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что эксперт также получил плохую рекомендацию от своего непосредственного руководителя. По словам второго, у Виндмана "были проблемы с подчинением, а также утечкой информации".

Fake News @CNN & MSDNC keep talking about “Lt. Col.” Vindman as though I should think only how wonderful he was. Actually, I don’t know him, never spoke to him, or met him (I don’t believe!) but, he was very insubordinate, reported contents of my “perfect” calls incorrectly, &... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп уволил эксперта по Украине в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана, который ранее выступал с показаниями против американского лидера в деле о его импичменте.

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