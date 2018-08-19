Трамп может избавиться от Мелании: стала известна причина

Бывшая помошница президента США Дональда Трампа Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что американский лидер депортирует свою супругу Меланью в случае развода.

Первая леди США является уроженкой города Ново-Место в Словении. Как сообщает The Independent, она получила Грин карту с помощью программы для людей с “исключительными способностями”, или “визу Эйнштейна” в 2006 году.

Программа рассчитана на академических исследователей, бизнес-работников и тех, кто участвует в поддержании национальных и международных стандартов. Исходя из этого Маниголт-Ньюман делает вывод, что Трамп мог оплатить бывшей модели получение статуса гражданина США.

В своей книге “Свихнувшийся: Отчет инсайдера о Белом доме Трампа” она пишет, что Меланья не может дождаться, когда закончится срок президентских полномочий её супруга, чтобы развестись с ним.

В ходе предвыборной кампании Трампа Меланья заявила, что стала гражданкой США на законных основаниях и пообещала провести пресс-конференцию по этому вопросу. Однако встреча со СМИ так и не состоялась.

44-летняя Омароса Маниголт-Ньюман была со скандалом уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. 14 августа поступила в продажу ее книга "Свихнувшийся: Отчет инсайдера о Белом доме Трампа”, в которой она крайне нелицеприятно отзывается о Трампе. Экс-сотрудница Белого дома, в частности, обвиняет его в расизме, а также утверждает, что президент является женоненавистником, склонен к нарциссизму и не имеет квалификации, необходимой для того, чтобы занимать пост главы государства.

Маниголт-Ньюман заявила, что ей после ухода из Белого дома был предложен контракт, предусматривающий ежемесячную выплату 15 тысяч долларов в обмен на молчание, однако она от него отказалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня Мелания Трамп оказалась в центре внимания СМИ из-за поездки в лагерь мигрантов в куртке с надписью: "Мне все равно. А вам?". Ее представитель поспешила заявить, что скрытых смыслов в ее образе искать не стоит.