Трагедия в Кемерово: появилось видео момента начала пожара

В сети появилось видео момента начала возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово.

Как видно, на опубликованном в Telegram-канале "112" ролике, пламя и черный дым быстро распространились по помещению.

После этого посетители начали быстро бежать к выходам.

Пожар начался в детской игровой комнате.

Как сообщал "Обозреватель", 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибло 64 человека, из них не менее девяти детей.