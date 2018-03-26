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Трагедия в Кемерово: появилось видео момента начала пожара

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В сети появилось видео момента начала возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово.

Как видно, на опубликованном в Telegram-канале "112" ролике, пламя и черный дым быстро распространились по помещению.

После этого посетители начали быстро бежать к выходам.

Пожар начался в детской игровой комнате.

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Как сообщал "Обозреватель", 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибло 64 человека, из них не менее девяти детей.

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Тема
Пожар в ТРЦ Кемерово
Место
РоссияКемерово
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