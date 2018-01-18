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Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

Тон задал сам президент Путин

3.5т

18 лет строили, укрепляли, развивали вертикаль власти. И, наконец, достроили! Доразвивались "до мышей". "Мыши" - это то, что осталось от былого института местного самоуправления.

Вчера Владимир Путин принял участие в Форуме малых городов и исторических поселений в г.Коломна. Уж, казалось бы, на каком ещё мероприятии может состояться более серьёзный разговор о положении в местном самоуправлении и его будущем?

Компактные, на протяжении веков обживаемые территории, да ещё и со своими славными историческими "изюминками". Ни в какие херсонесы не надо за скрепами патриотическими ехать. Всё на месте, прямо под ногами, можно сказать. Развивай на этой базе туризм, сопутствующий ему малый бизнес, да местную экономику и благоустраивайся, расцветай, горюшка не зная. Не надо с протянутой рукой не только в столицу ездить, но даже в приёмной у губернатора с шапкой в руках отираться - все ресурсы свои!

Везунчики, в общем, собрались вчера в Коломне.

Но и любому везунчику ещё большего благополучия хочется и ожидаемо было услышать на этом Форуме предложения, да даже и просьбы, в плане расширения полномочий для местного самоуправления, закрепления зависящих от инициативы жителей и избираемых ими местных властей собственных источников пополнения муниципальных бюджетов. Разумеется, под полную свою ответственность.

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Например, отпишите нам все права на администрирование и регулирование малого бизнеса, от регистрации и до (если необходимость созреет) закрытия. Но и все доходы от этого малого бизнеса в местную казну. Создаёшь ему приятные условия для развития, лелеешь его с момента рождения и он множится, крепнет, расцветает. Ну, и бюджет местный непрерывно денежкой наливается и улучшай благоустройство, поднимай комфортность жизни сограждан на следующий уровень на зависть соседей, которым не повезло с историческими событиями на их территории.

Но не тут то было.

Тон задал сам президент Путин. Мы, напомнил он, запустили в прошлом году проект развития территорий, 25 миллиардов выделили и продолжим это на 2018-2020 года.

Из Кремля! На самый низ российский распределили деньги на благоустройство!

Это какую ж дальнозоркость надо иметь, чтобы увидеть со Спасской башни какой двор в городе Надыме в первую очередь необходимо скамеечкой обеспечить?!?

Тут и министр Михаил Мень подключился. Уточнил, что на благоустройство дворовых территорий и некоторых других мест в городах и поселениях из госбюджета выдано 25,6 миллиарда рублей. А ещё губернаторы наскребли маленько и в общей сумме освоен 41 миллиард. И ещё множество Госпрограмм придумано и продолжают придумываться по которым можно из Минфина в городки и посёлки деньги выделять - хошь на дорожку в парке местном, а хошь на освещение улицы.

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И посыпались от мэров просьбы поддержать финансово их замыслы и начинания по сохранению исторической идентичности вверенных им территорий.

Кто напрямую не прочь получить от Силуанова, а кто и в любую культурную программу министра Мединского посчитал бы за удачу попасть - лишь бы какие деньги сверху дали. Неплохо, говорят, деньги через "Золотое кольцо" вокруг Москвы крутятся, поэтому очередь туда из городов и поселений. Но г.Мединский проинформировал президента, что теперь и вокруг Петербурга он такой же аттракцион устраивает - "Серебрянное ожерелье" назвали…

В общем, разговора о роли и ответственности МСУ в развитии городов и поселений не получилось. Не оказалось интересантов по этому делу.

Вот так, на 28-м году становления новой России была констатирована кончина местного самоуправления.

Статья 8 Конституции РФ оказалась мёртвой. Нет не только отдельного уровня местной, не входящей в структуру государства власти, но нет внизу вообще никаких признаков мало-мальски самостоятельной и ответственной власти.

Есть нижний этаж вертикали, куда падают некоторые остатки пиршеств с федерального и региональных финансовых столов Власти. Этим муниципалы и живут. И ещё наперебой благодарят Президента и губернаторов за заботу.

А может так и надо. Дай им больше, так они больше и разворуют. Жуликоватые чиновники внизу. Честными то пока успели только верхние этажи власти укомплектовать.

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Автор
Николай ТравкинНиколай Травкин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
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