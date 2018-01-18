18 лет строили, укрепляли, развивали вертикаль власти. И, наконец, достроили! Доразвивались "до мышей". "Мыши" - это то, что осталось от былого института местного самоуправления.

Вчера Владимир Путин принял участие в Форуме малых городов и исторических поселений в г.Коломна. Уж, казалось бы, на каком ещё мероприятии может состояться более серьёзный разговор о положении в местном самоуправлении и его будущем?

Компактные, на протяжении веков обживаемые территории, да ещё и со своими славными историческими "изюминками". Ни в какие херсонесы не надо за скрепами патриотическими ехать. Всё на месте, прямо под ногами, можно сказать. Развивай на этой базе туризм, сопутствующий ему малый бизнес, да местную экономику и благоустраивайся, расцветай, горюшка не зная. Не надо с протянутой рукой не только в столицу ездить, но даже в приёмной у губернатора с шапкой в руках отираться - все ресурсы свои!

Везунчики, в общем, собрались вчера в Коломне.

Но и любому везунчику ещё большего благополучия хочется и ожидаемо было услышать на этом Форуме предложения, да даже и просьбы, в плане расширения полномочий для местного самоуправления, закрепления зависящих от инициативы жителей и избираемых ими местных властей собственных источников пополнения муниципальных бюджетов. Разумеется, под полную свою ответственность.

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Например, отпишите нам все права на администрирование и регулирование малого бизнеса, от регистрации и до (если необходимость созреет) закрытия. Но и все доходы от этого малого бизнеса в местную казну. Создаёшь ему приятные условия для развития, лелеешь его с момента рождения и он множится, крепнет, расцветает. Ну, и бюджет местный непрерывно денежкой наливается и улучшай благоустройство, поднимай комфортность жизни сограждан на следующий уровень на зависть соседей, которым не повезло с историческими событиями на их территории.

Но не тут то было.

Тон задал сам президент Путин. Мы, напомнил он, запустили в прошлом году проект развития территорий, 25 миллиардов выделили и продолжим это на 2018-2020 года.

Из Кремля! На самый низ российский распределили деньги на благоустройство!

Это какую ж дальнозоркость надо иметь, чтобы увидеть со Спасской башни какой двор в городе Надыме в первую очередь необходимо скамеечкой обеспечить?!?

Тут и министр Михаил Мень подключился. Уточнил, что на благоустройство дворовых территорий и некоторых других мест в городах и поселениях из госбюджета выдано 25,6 миллиарда рублей. А ещё губернаторы наскребли маленько и в общей сумме освоен 41 миллиард. И ещё множество Госпрограмм придумано и продолжают придумываться по которым можно из Минфина в городки и посёлки деньги выделять - хошь на дорожку в парке местном, а хошь на освещение улицы.

И посыпались от мэров просьбы поддержать финансово их замыслы и начинания по сохранению исторической идентичности вверенных им территорий.

Кто напрямую не прочь получить от Силуанова, а кто и в любую культурную программу министра Мединского посчитал бы за удачу попасть - лишь бы какие деньги сверху дали. Неплохо, говорят, деньги через "Золотое кольцо" вокруг Москвы крутятся, поэтому очередь туда из городов и поселений. Но г.Мединский проинформировал президента, что теперь и вокруг Петербурга он такой же аттракцион устраивает - "Серебрянное ожерелье" назвали…

В общем, разговора о роли и ответственности МСУ в развитии городов и поселений не получилось. Не оказалось интересантов по этому делу.

Вот так, на 28-м году становления новой России была констатирована кончина местного самоуправления.

Статья 8 Конституции РФ оказалась мёртвой. Нет не только отдельного уровня местной, не входящей в структуру государства власти, но нет внизу вообще никаких признаков мало-мальски самостоятельной и ответственной власти.

Есть нижний этаж вертикали, куда падают некоторые остатки пиршеств с федерального и региональных финансовых столов Власти. Этим муниципалы и живут. И ещё наперебой благодарят Президента и губернаторов за заботу.

А может так и надо. Дай им больше, так они больше и разворуют. Жуликоватые чиновники внизу. Честными то пока успели только верхние этажи власти укомплектовать.