"Только хищник": эксперт рассказал, кто уничтожит Путина

Уничтожить президента России Владимира Путина сможет только тот человек, который наравне с главой страны занимает нишу так называемых "силогархов".

Такое мнение выразил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в чате на "Главреде".

"В России есть олигархи, а есть "силогархи". "Силогархия" сформировалась в путинский период ("силогархия" — силовик и олигарх в одном лице). Бунт олигархов, если он даже будет иметь место, вряд ли что-то даст. Поэтому не случайно они выводили и продолжают выводить свои активы и сохранять их за пределами России", – отметил он.

По словам Гончара, "силогархом" номер один в стране является сам Путин. Эксперт также пояснил, что обычные олигархи не имеют власти над силовиками.

"А "силогархи" – имеют. Угроза для Путина идет именно из круга "силогархии". Таких немного. Они находятся в ближайшем кругу Путина — врагов не держат далеко, их держат рядом. "Силогарх" номер два в России — это Игорь Сечин, в распоряжении которого крупнейшая российская компания – "Роснефть", – подчеркнул он.

Гончар добавил, что Сечин всячески демонстрирует лояльность Путину.

"Но это не значит, что он не имеет других планов. Поэтому уничтожить хищника сможет только хищник. Возможно, Сечину это удастся. Но это не значит, что таким образом в России появится новое качество власти", — резюмировал эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американская разведка спрогнозировала бунт в России из-за усугубления внутренних проблем Кремля.