Толчки ощущались в пригороде: в Стамбуле произошло мощное землетрясение

В Стамбуле (Турция) произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки ощутили и жители окрестностей.

Как передает агентство Анадолу, со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился в Мраморном море.

"Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в 16.37 в районе Мраморного моря с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе города Силиври", – говорится в сообщении ведомства.

В Стамбуле произошло землетрясение

Также эту информацию подтвердил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/b2dxD23XyQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 11 января 2020 г.

Пока сообщений о каких-либо разрушениях и о пострадавших не было. Как уточняет Hürriyet, землетрясение спровоцировало панику среди местных жителей. По последним данным, толчки были зафиксированы в 16.37.

Землетрясение в Стамбуле

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 января, неподалеку от старинного города Дуррес на западном побережье Албании произошло землетрясение магнитудой в 4,2 балла.

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