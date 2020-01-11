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11 января • обновлено в 17:00
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Толчки ощущались в пригороде: в Стамбуле произошло мощное землетрясение

1.6т
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В Стамбуле (Турция) произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки ощутили и жители окрестностей.

Как передает агентство Анадолу, со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился в Мраморном море.

"Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в 16.37 в районе Мраморного моря с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе города Силиври", – говорится в сообщении ведомства.

В Стамбуле произошло землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение

Также эту информацию подтвердил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Пока сообщений о каких-либо разрушениях и о пострадавших не было. Как уточняет Hürriyet, землетрясение спровоцировало панику среди местных жителей. По последним данным, толчки были зафиксированы в 16.37.

Землетрясение в Стамбуле

Землетрясение в Стамбуле

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 января, неподалеку от старинного города Дуррес на западном побережье Албании произошло землетрясение магнитудой в 4,2 балла.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Турция
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