Тихановскую объявили в розыск в России

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская оказалась в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.

Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства. Основанием для розыска указано уголовное дело, но без номера статьи.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в розыск Тихановскую объявили в Беларуси. Однако он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске.

В Беларуси против Тихановской ведется расследование по статье о призывах к действиям, направленным против нацбезопасности. Это связано с созданием Координационного совета оппозиции.

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