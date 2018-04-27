Все мы очень любим пятницу за то, что впереди два выходных, но именно вечером пятницы они и начинаются. Именно тогда можно вычудить самые оторванные фантазии, не опасаясь того, как ты будешь выглядеть на следующий день. Если все пойдет не так, как было запланировано, то можно просто проспать субботу и сделать себе не еврейский вариант шабата, когда можно просто ничего не делать и отдыхать. Причем, после этого же еще и воскресенье останется. В общем, пятница – духовная сестра молодости, когда кажется, что все еще впереди и даже задумываться о том, чем все кончится именно для тебя – рано и бессмысленно.

Впрочем, такой ход мыслей справедлив для страны, которая уже и не помнит, когда была последняя война. По крайней мере, текущее поколение этого не помнит, а тех немногих, кто мог бы что-то о ней рассказать, как о личных впечатлениях, уже не слышно. У нас такой роскоши почти нет, ибо в это самое время молодые ребята, у которых вся жизнь должна быть впереди, рискуют ею на передовой в той подлой войне, которую нам навязал противник. Посему, каждая пятница имеет привкус грядущего понедельника и не дает оторваться от этой реальности и уйти в отдых с головой.

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Именно следующий понедельник и вся следующая неделя обещают стать крайне интересными. Причем, каких-то резких движений вроде бы не предвидится, но, как минимум, два события, которые возьмут свое начало буднично и внешне – почти незаметно, будут иметь очень далеко идущие последствия уже позже, когда они наберут нужные обороты.

Итак, в понедельник мы окончательно простимся с антитеррористической операцией, как форматом военных действий на Донбассе. Это случилось по двум причинам. Первая, и самая важная, Украина набрала форму, при которой может называть вещи своими именами и готова к тем последствиям, которые могут из этого проистекать.

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ВСУ прямо сейчас имеют кондиции, достаточные для того, чтобы решать задачи при любом формате вмешательства РФ в ход боевых действий. Конечно, эта готовность существенно повысится в течение года, когда в войска поступит ощутимое количество нового, высокоточного вооружения и других нужных вещей, но уже сейчас военные готовы вернуть россиянам должок за 2014 и 2015 годы, который никто не собирается забывать и который уже есть кому и чем возвращать.

С другой стороны, на уходящей неделе прошла окончательная формализация Московии как агрессора и оккупанта. Самое важное, что произошло в этом направлении, случилось в ЕС. Если Штаты это сделали вполне ожидаемо, в виде одного из последовательных шагов, направленных против слетевшей с катушек бензоколонки, то с Европой было куда сложнее, но и она, наконец, формализовала свою оценку действиям РФ в Украине. Теперь Путин и Московия — получили соответствующие клейма. Между прочим это означает, что прямо сейчас появляются юридические последствия для взыскания с Московии контрибуций и репараций. Но мы прекрасно знаем, что международные суды – штука долгоиграющая и к тому же, в РФ могут не признавать решения таких судебных инстанций, просто потому, что они Путину не нравятся. Этого уже достаточно. Понятно, что в конце концов, лепрозорию придется выворачивать карманы, только вот когда этот момент наступит, говорит трудно.

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И тут стоит вспомнить, что после окончания АТО в Украине Великобритания готовит новый залп. Как мы помним, с 1 января этого года там вступил в силу закон о конфискации "всего нажитого непосильным трудом". Это касается почти всех россиян из тех трех сотен тысяч, которые осели на Альбионе. Сам по себе закон хорош, но ушлые дельцы держат свои сбережения под флагами различных офшорных гаваней. Так вот, на неделе Лондон примет еще один закон, который обязывает офшорки предоставлять данные о конечных бенефициарах.

Вот это уже удар под дых. Как только закон будет принят, то сотни миллионов и миллиарды долларов мгновенно обретут своих документальных хозяев и они вряд ли смогут обосновать легальность происхождения денег, спрятанных по офшорным юрисдикциям. За этим последуют аресты средств и их конфискация. Кроме того, имена и суммы обнаруженного бабла вряд ли будут секретиться, а потому – начнутся публичные конфискация добра, нажитого основателями "таежного союза". Ясно, что мгновенно это не произойдет, но ситуация двинется в режиме парового катка в исключительно правильном направлении.

В общем, неделя обещает быть крайне интересной, просто надо будет внимательно следить за тем, как все закрутилось. Красота этого действа обязательно внесет элемент гармонии в то, что мы наблюдаем каждый день и что-то подсказывает, что это понравится всем нашим читателям.