Тела выпадали из самолета: раскрыты страшные подробности Смоленской трагедии

Причиной крушения самолета президента Польши Леха Качиньского над Смоленском стали два взрыва на борту лайнера.

Об этом заявил председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич во время представления отчета о причинах трагедии, сообщает Onet.Wiadomosci.

"У нас есть доказательства, которые ранее не использовались", - заявил он.

По его словам, найдены около 150 прямых свидетелей катастрофы, а с помощью фото и видео была проведена реконструкция обломков самолета.

Согласно докладу, о взрыве на борту самолета и его разрушении еще в небе свидетельствует расположение тел погибших на земле. Пассажиры начали выпадать из самолета до того, как он упал на землю. А характер разрушений самолета указывает на взрыв на борту.

Эксперт подкомиссии Фрэнк Тейлор со своей стороны отметил, что Россия при проведении собственного расследования "не учитывала ряд важных аспектов анализа аварии, в первую очередь они не проводили реконструкцию события".

"Это не была классическая катастрофа", - подчеркнул эксперт.

Также в ходе презентации доклада было объявлено, что предварительный отчет комиссии по расследованию катастрофы от 2011 года комиссии во главе с Ежи Миллером не действителен.

Новый технический отчет направлен семьям погибших и в прокуратуру.

Как сообщал "Обозреватель", Польша обвинила Россию в скрытии важных свидетелей Смоленской катастрофы.