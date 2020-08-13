Такого раньше не было: жестокость силовиков в Беларуси связали с Майданом в Киеве

Один из минских активистов-участников акций протестов в Беларуси считает, что силовики стали действовать более жестко после Революции достоинства в Украине.

Об этом Алексей М. рассказал в интервью "Текстам". По его словам, они с самого начала протестов после выборов президента 9 августа шли на конфронтацию.

"Действия силовиков сейчас чрезвычайно брутальные. С самого начала они шли на жесткую конфронтацию, фактически хотели повторить историю 2010 года, когда большую группу протестующих просто избили и запугали часть общества", – сказал он.

По мнению активиста, с тех пор ситуация сильно изменилась.

"Я думаю, что это последствия вашего Майдана (в Украине). Наши силовики сейчас свободно начали использовать разные спецсредства – светошумовые гранаты, резиновые пули", – пояснил Алексей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси уже пятый день проходят акции протеста против результатов выборов президента, в которых победил Александр Лукашенко.

В Евросоюзе отказались признавать результаты выборов, назвав их несвободными и несправедливыми.