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Такие молодые и красивые: в сети показали погибших в Кабуле украинцев

12.2тЧитать новость на украинском

Соцсети скорбят по погибшим в Кабуле (Афганистан) при нападении террористов на отель сотрудникам украинской авиакомпании. Появились их фотографии.

Так, киевлянка Татьяна Иванютина показала двух погибших бортпроводниц - Екатерину Пасенчук и Ирину Медичеву.

В комментариях к этому посту выложили снимок еще одного погибшего украинца - Романа Власова.

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Также жена одного сотрудников авиакомпании Алена Куринная показала переписку со своим мужем сразу после перестрелки. "Сегодня всю ночь нас держали террористы в отеле, сейчас мы на базе НАТО", - написал он.

Как сообщал "Обозреватель", четверо вооруженных боевиков напали в субботу, 20 января, на Intercontinental Hotel в Кабуле. В результате трагедии погибли граждане Украины.

Место
АфганистанКабул
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