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Так все же братья? Лукашенко заявил о союзе с Россией и поздравил Путина

8.1тЧитать материал на украинском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина с Новым годом, напомнив, что в 2019-м исполниться 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства.

В поздравлении, направленном Путину, белорусский лидер отметил, что союз двух народов состоялся, а также заявил, что воля белорусов и россиян к единению продолжит служить на благо обеих стран и будет основой для развития сотрудничества Минска и Москвы.

"Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз белорусов и россиян состоялся", — сказано в поздравлении Лукашенко.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

TUT.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо", — говорил он.

При этом довольно скоро Лукашенко прогнулся перед Путиным во время новой встречи в Москве.

Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Белорусы, в отличие от хохлов, не идтиоты. Они умеют отличать своих от чужих. Это только убогие шароварники могут продать свою страну за печенюшки, а потом по указке своего американского хозяина срать под дверь соседям.
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Baltarus Wadik
Baltarus Wadik
Віншуем усіх украінцаў з Раством Хрыстовым і Новым годам! Жадаем, каб новы 2019 рок быў прарыўным ва ўсіх адносінах! Поспехаў вам! Толькі наперад і не абарочвайцеся назад!
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Baltarus Wadik, Дякуємо! Живе Білорусь!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Судя по дизам - хвостоголовые негодуют)Им очень хочется,чтоб беларусы наступили на их грабли)Ну одним то неинтересно в лайне прозябать)
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