Так все же братья? Лукашенко заявил о союзе с Россией и поздравил Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина с Новым годом, напомнив, что в 2019-м исполниться 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства.

В поздравлении, направленном Путину, белорусский лидер отметил, что союз двух народов состоялся, а также заявил, что воля белорусов и россиян к единению продолжит служить на благо обеих стран и будет основой для развития сотрудничества Минска и Москвы.

"Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз белорусов и россиян состоялся", — сказано в поздравлении Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко TUT.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо", — говорил он.

При этом довольно скоро Лукашенко прогнулся перед Путиным во время новой встречи в Москве.