"Сыпь почернела": в Британии ребенка со страшными симптомами отказались тестировать на COVID-19

В Вустерширскую королевскую больницу в Великобритании доставили двухлетнего ребенка с опасным воспалительным синдромом, предположительно связанным с COVID-19.

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По словам матери малыша, у него поднялась высокая температура, а сыпь начала чернеть, но тест на коронавирус ребенку так и не сделали, передает DailyMail.

Ребенок попал в больницу со страшной сыпью DailyMail

DailyMail

Врачи поставил диагноз мальчику с редкой болезнью Кавасаки, формой синдрома токсического шока, которая заставляет иммунную систему организма атаковать свои собственные органы. Но мальчику не был сделан тест на COVID-19, в результате чего и медики, и его семья оказались в неведении относительно возможной связи между болезнью Кавасаки и коронавирусом.

"Я не знаю, как правительство докажет, что есть связь, если они не тестируют пациентов", – рассказала мама мальчика.

При этом женщина утверждает, что настаивала на тестировании, но в больнице ей заявили, что тестировать детей до 5 лет нет никакой необходимости.

Врачи поставил диагноз мальчику с редкой болезнью Кавасаки DailyMail

Сыпь у ребенка почернела DailyMail

Мальчику сделали переливание иммуноглобина и он провел в больнице пять дней. "Было ужасно видеть его таким", – сказала она сообщив, что малыш уже выписан из больницы и чувствует себя нормально.

Как отмечает издание, в Британии и Италии действительно увеличилось росте числа детей, поступающих в реанимацию с болезнью Кавасаки.

К мнению о том, что всплеск заболеваемости может быть связан со вспышкой COVID-19, склоняется британский врач и профессор Крис Уитти. А медицинский директор Национальной службы здравоохранения Великобритании, профессор Стивен Повис направил своим экспертам предупреждение, в котором им было рекомендовано детально изучить тревожное число детей с синдромом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Национальной служба здравоохранения Великобритании (NHS) заявляют, что сильная красная сыпь и пятна на коже человека, могут быть признаками COVID-19.

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